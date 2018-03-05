11:15 05.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В штабе АТО заявили, что боевики сорвали перемирие на Донбассе

Боевики фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие.

В штабе АТО заявили, что боевики сорвали перемирие на Донбассе

В ночь на понедельник, 5 марта, противник в течение полутора часов вел огонь в сторону позиций украинских военных в районе населенного пункта Счастье. Как сообщает пресс-служба штаба антитеррористической операции, обстрел начался около часа ночи.

Противник вел огонь в сторону наших позиций с 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме этого, на рассвете минометы калибра 82 мм враг применил по защитникам поселка Троицкое.

По состоянию на восемь часов утра зафиксировано два обстрела наших позиций. По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал. Подразделения сил АТО огонь в ответ не открывали, полностью соблюдая условия перемирия, - заверили в штабе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки, воскресенье, 4 мата, российские наемные войска и подчиненные им боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям. К счастью, ни один украинский военнослужащий не пострадал.


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