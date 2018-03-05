В понедельник в Украине холода чуть ослабнут

За счет уменьшения облачности разница между ночной и дневной температурой будет значительной. Без существенных осадков, лишь на севере Левобережья ночью небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 1-6 градусов мороза.

В Киеве сегодня ясная погода будет наблюдаться на протяжении всего дня. При этом существенных осадков синоптики не обещают. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью удержится на уровне 11-13 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до минус 5 градусов.

На западе страны переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опуститься до 12-19 градусов ниже нудя. Дневная температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов.

На севере Украины в понедельник переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов мороза. Дневная температура воздуха будет от 1 до 8 градусов ниже нуля.

В центре страны сегодня также без существенных осадков, на дорогах гололедица. Дневная температура воздуха будет от 0 до 8 градусов ниже нуля.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустился до отметки в 8-14 градусов ниже нуля. Днем будет от 2 до 8 холодных градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов мороза. Днем столбики термометров будут колебаться от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Народный прогноз: 5 марта почитается память святого Льва Катанского. На этот день еще распространяется традиция не смотреть на падающие звезды. Погода 5 марта достаточно обманчива: может быть как оттепель, так и мороз. В старину заметили: "если в этот день снег тает, то долго не растает". Именно 5 марта начинается раннее разрушение устойчивого снежного покрова. Этот день удачен для посева семян на рассаду помидоров, баклажанов, перца.