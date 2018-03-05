В Македонии прошла волна протестов против изменения названия страны

Отмечается, что активисты обвиняют правительство и главную оппозиционную партию в измене национальным интересам.

Они начали свой митинг возле статуи Александра Македонского на главной площади города Скопье.

Как утверждают организаторы собрания, все они собрались с единой целью по вопросу названия, идентичности, Конституции и языка. Протестующие требовали, чтобы премьер-министр страны Зоран Заєв прекратил переговоры с Грецией по разрешению спора относительно названия.

Также требовали, чтобы ООН приняла резолюцию, которая бы признала страну в соответствии с ее конституционным названием - Македония.

Добавим, что первый протест против изменения названия прошел в Македонии вечером 27 февраля. Тогда на улицы Скопье вышли несколько тысяч человек.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Нацполиция провела зачистку палаточного городка под зданием украинского парламента. Активисты и жители палаточного городка начали оказывать сопротивление сотрудникам полиции, применять газовые баллончики и жечь шины.