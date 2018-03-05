Украинцев предупредили о лавиноопасности в Карпатах и гололеде в Киеве

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентр, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

В частности, по данным Киевской городской государственной администрации сегодня в Киеве на дорогах ожидается гололедица. Вместе с тем существенных осадков синопти не обещают.

В связи с этим в ГосЧС просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, включить габаритные огни или противотуманные фонари, воздержаться от резких маневров, а также не использовать летние шины.

При этом пешеходам рекомендуют быть внимательными на тротуарах, ходить не спеша, а при переходе через дорогу учитывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в пять раз.

Синоптики также предупреждаю туристов быть осторожными в горах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Украине осадков не ожидается, днем температура воздуха опустится до минус 6 градусов.