Сбой произошел в работе Telegram - ФОТО

Об этом сообщает администрация мессенджера в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, некоторые пользователи компании, как в Европе, так и в странах MENA в настоящий момент испытывают трудности с подключением.

Согласно данным сайта downdetector, наибольшее количество жалоб пользователей на отсутствие доступа к Telegram наблюдается в Великобритании, Франции, Испании, Италии.

В данный момент команда Telegram работает над устранением проблемы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в очередной раз пропала связь на территории Луганской области, котороя не контролируется украинским государством. Как жалуются местные жители, когда они пытаются позвонить, то вызов сразу сбрасывается. Такая ситуация повторялась, когда из-за порыва магистрального кабеля в январе отключилась связь Vodafone, отметили они.