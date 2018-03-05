С Украины будут курсировать поезда до границы с Крымом

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что поезда будут курсировать за ежедневным графиком, в 9:13 и 14:14. В обратном направлении – в 11:44 и 16:45. Время в пути составляет 2 часа 5 минут. Стоимость проезда составляет около 25 гривен, все вагоны плацкартные.

Примечательно, что такой способ передвижения рассчитан для крымчан. Потому что он скоростной, более комфортный и согласованный с графиком киевского и харьковского поездов.

От железнодорожной станции в Крым будет ездить автобус, который будет отходить в 10:30 от КПВВ, забирает там людей, которые планируют отправляться на поезде в Херсон.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ПАО "Укрзализныця" организовала работу 16 дополнительных поездов к празднику Международного женского дня. Основные составы будут курсировать в направлении Одессы, Киева, Харькова и Черновцов.