10:43 05.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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С Украины будут курсировать поезда до границы с Крымом

Из Херсона до границы с Крымом запустили два дополнительных поезда. Они будут ездить ежедневно до станции "Вадим", расположенной в 10 километрах от пропускного пункта "Каланчак".

С Украины будут курсировать поезда до границы с Крымом

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что поезда будут курсировать за ежедневным графиком, в 9:13 и 14:14. В обратном направлении – в 11:44 и 16:45. Время в пути составляет 2 часа 5 минут. Стоимость проезда составляет около 25 гривен, все вагоны плацкартные.

Примечательно, что такой способ передвижения рассчитан для крымчан. Потому что он скоростной, более комфортный и согласованный с графиком киевского и харьковского поездов.

От железнодорожной станции в Крым будет ездить автобус, который будет отходить в 10:30 от КПВВ, забирает там людей, которые планируют отправляться на поезде в Херсон.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ПАО "Укрзализныця" организовала работу 16 дополнительных поездов к празднику Международного женского дня. Основные составы будут курсировать в направлении Одессы, Киева, Харькова и Черновцов.


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