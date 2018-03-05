Прокуратура Одессы взяла на прицел таможенника Халковского

Об этом пишет портал "Версии".

http://versii.com/news/376801/

Издание напоминает, что 23 февраля 2018 года, в неприятную ситуацию попал начальник Отдела борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни Александр Халковский. Областная прокуратура задержала четверых его подчиненных за вымогательство с импортеров крупных сумм взяток. Коррупционеры в погонах требовали мзду за беспроблемное оформление грузов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=999444976871229&id=501343846681347

На данный момент наручники одеты на пятерых фигурантов дела: начальника отдела таможенного оформления №5 таможенного поста "Одесса-центральный" Одесской таможни Сергея Топчия, заместителя начальника отдела таможенного оформления №5 таможенного поста "Одесса-центральный" Одесской таможни Виктора Ткаченко, государственного инспектора отдела таможенного оформления №5 таможенного поста "Одесса-центральный" Одесской таможни Вадима Седова, старшего государственного инспектора Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни Виктора Погожего, бывшего сотрудника Одесской таможни, посредника в получении взяток, Игоря Егунова.

Установлено, что в январе 2018 года Виктор Погожий получил от менеджера ООО "Логитех" С.Плаксина взятку в размере 750 долларов за беспрепятственное оформление в ноябре-декабре 2017 года 15 контейнеров с товарами бытового назначения. Ставка отката составила 50 долларов с одного контейнера.

В дальнейшем, Погожий привлек в качестве посредника получения взяток бывшего сотрудника Одесской таможни Игоря Егунова, который 23 февраля 2018 года получил от предпринимателя Плаксина еще 450 долларов за январскую растаможку 9 контейнеров.

При получении взятки Егунов и вышеназванные таможенники были задержаны. В автомобиле посредника правоохранители обнаружили более 50 тысяч долларов, собранных с других импортеров, - сообщает издание.

По словам информированного источника из ГФСУ, очередной коррупционный скандал нанес болезненный удар по первым лицам Одесской таможни. В частности – руководителю Александру Власову и недавно переведенному из Киева на пост начальника отдела по борьбе с контрабандой, Александру Халковскому, за которым прочно закрепилось прозвище "теневого кассира" торговых ворот Южной Пальмиры.

Источник утверждает, что Халковский выступал непосредственным организатором и реализатором коррупционной схемы поборов, при которой грузы оформлялись на 30% ниже установленных законодательством нормативов при условии отката в 50% от сэкономленной суммы.

По его мнению, создание организованных преступных группировок на таможенных пунктах Украины стало возможным благодаря пробелам закона о государственной службе, допускающего перевод должностных лиц центрального аппарата ГФСУ на руководящие посты таможен без проведения конкурса.