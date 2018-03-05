15:31 05.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье 158 новых случаев заболевания корью за неделю

В Закарпатской области за последнюю неделю зарегистрировано 158 случаев инфицированных корью. Таким образом, это приблизительно на 7% больше чем на предыдущей неделе.

На Закарпатье 158 новых случаев заболевания корью за неделю

Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации.

По информации ведомства, за последние семь дней заболели 127 детей и 31 взрослый.  

"Уровень госпитализации составляет 76%", - сообщили в отделе эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины.

Согласно недавно полученным сведениям, увеличение случаев кори произошло за счет возрастных групп 1-4 года и 5-9 лет.

Кстати, с начала 2018 года на Закарпатье зарегистрировано 1187 случаев кори, в том числе 933 среди детей до 17 лет (79%). По оперативным данным, ни одной прививки от кори не имели 68% больных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за последние три дня в Харькове обнаружили несколько случаев заболевания корью.


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