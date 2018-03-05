Кличко покатался с экстремалами на сноукайте - ФОТО

Фото катания в снегах Кличко опубликовал на своей странице в сети Facebook.

Отметим, что в своем посте украинский боксер написал, что сейчас необходимо пользоваться развлечением зимнего спорта до тех пор пока это возможно.

"Киев готовится к проведению весной финала Лиги Чемпионов УЕФА. Но наш город живет не только футболом. Столица – спортивный город, где есть немало сторонников даже такого вида спорта, как сноукайтинг, - отметил Кличко. – Я снег ненавижу, но не всегда. Снег - большая проблема для городских служб, но очень хорошо для сноукайту и других зимних видов спорта", - сообщил Кличко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимира Кличко продал свой боксерский халат, в котором была зашита флешка с прогнозом на бой с Энтони Джошуа от украинца на поединок.