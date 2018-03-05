Из-за непогоды в Украине обесточены пять населенных пунктов

Отмечается, что из-за сильных порывов ветра и сильных снегопадов, сработала автоматическая системы защиты ЛЭП и обесточила пять населенных пунктов в Луганской области.

Также отмечается, что все автодороги в стране по состоянию на утро, 5 марта, открыты для движения автотранспорта.

В ведомстве добавили, что все автомобильные дороги готовы к движению на дорогах ситуация стабилизовалась.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в аэропорту столицы Бельгии - Брюсселя отменили все рейсы. В официальном уведомлении говорится, что 130-ть рейсов были отменены в связи со значительным ухудшением погодных условий.