09:41 05.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100187868:nastya

Из-за непогоды в Украине обесточены пять населенных пунктов

В результате ухудшения погодных условий в Луганской области пять населенных пунктов остались без света. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Из-за непогоды в Украине обесточены пять населенных пунктов

Отмечается, что из-за сильных порывов ветра и сильных снегопадов, сработала автоматическая системы защиты ЛЭП и обесточила пять населенных пунктов в Луганской области.

Также отмечается, что все автодороги в стране по состоянию на утро, 5 марта, открыты для движения автотранспорта.

В ведомстве добавили, что все автомобильные дороги готовы к движению на дорогах ситуация стабилизовалась.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в аэропорту столицы Бельгии - Брюсселя отменили все рейсы. В официальном уведомлении говорится, что 130-ть рейсов были отменены в связи со значительным ухудшением погодных условий.


Поделиться
Читайте также:
 
Макрон и Эрдоган заявили о необходимости перемирия в Восточной Гуте В США буря повалила посаженное еще Вашингтоном дерево - ФОТО В Киеве неизвестные украли бронзовый бюст Леси Украинки - ФОТО На столичном Крещатике произошла авария - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив