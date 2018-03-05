Гостиницы Харькова: бизнес, курортные, SPA и апартаменты

Направление или специализация отеля, его нацеленность на определенную аудиторию – это тоже определяющий показатель. Поэтому при поиске гостиницы Харьков, заранее подумайте, какой тип заведения удовлетворит вашим требованиям в полной мере.

Бизнес-отели

Бизнесмены, люди, связанные с коммерцией, представители и работники компаний часто приезжают в чужие города для встреч, проведения конференций, переговоров, заключения сделок, презентаций продукции и так далее. Останавливаются они, как правило, в особых отелях – достаточно комфортных, но учитывающих требования работающих людей.

Бизнес-отели отличаются от обычных гостиниц тем, что они расположены в удобных для представителей бизнес мира районах, около офисных центров, около транспортных развязок, ведущих на вокзалы и в аэропорты. В зданиях таких отелей часто можно найти представительства курьерских служб, конференц-залы и другую профильную инфраструктуру.

Отели-курорты

Антипод упомянутой выше категории отелей. Если гостиницы для бизнесменов нацелены на удобство ведения дел, то отели-курорты, наоборот, предлагают все необходимо для комфортного отдыха. Зачастую кроме номерного фонда в resort-отелях можно найти тренажерные залы и спортивные комплексы, сауны и бассейны, парковую территорию, несколько ресторанов.

Отдельным классом считаются SPA-отели, которые дополнительно предлагают комплекс процедур для красоты и здоровья своих гостей. Обычно в такие отели приезжают целенаправленно, чтобы отдохнуть от нескольких дней до нескольких недель, не вспоминая о городской суете и трудовых буднях.

Апарт-отели

Относительно молодая разновидность современных отелей – это отели-апартаменты или апарт-отели. В отличие от обычных отелей, апартаменты являются аналогом квартиры – более просторной, чем среднестатистический номер, со своей кухней, балконом, санузлом и ванной. Еще одна особенность отелей-апартаментов – это расширенный ассортимент бытовой и цифровой техники в квартире.

Обычно в апартаментах останавливаются те, кто планирует задержаться в чужом городе на длительный срок, вплоть до года и более. Этот вариант подойдет и семейным туристам, которые путешествуют с детьми.