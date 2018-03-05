Боевики в воскресенье четыре раза обстреляли позиции сил АТО - ВИДЕО

При этом противник применял вооружение, подлежащее отводу согласно минским договоренностям. Никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на донецком направлении эпицентром нестабильности стал приморский участок. Вблизи Павлополя противник неоднократно вел огонь из 120-мм минометов, вооружения танка, БМП и стрелкового оружия, а возле Широкино враг применил тяжелые минометы.

Также из 120-мм минометов оккупанты вели огонь в пригороде Марьинки", - говорится в сводке.

Напомним, Вооруженные Силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с полуночи 5 марта 2018 года. Все подразделения украинской армии в районе проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей, готовы обеспечить выполнение всех мероприятий по введению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаб антитеррористической операции, опубликованном в воскресенье, 4 марта.