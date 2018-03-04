Weinstein Company выставили на аукцион

Сообщается, что такое решение директорат решил принять после того, как кредиторы резко потребовали от руководства компании срочно погасить долговые обязательства.

Катализатором таких резких заявлений послужил скандал с продюсером Харви Вайнштейном, которого ряд голливудских звезд обвинил в сексуальных домогательствах во время сьемок.

Компания уже нашли инвесторов, которые готовы выкупить активы за 500 млн долларов. Часть суммы, а именно 225 млн долларов пойдет на выплату долгов, остальные деньги будут инвестировать в новые кинопроекты.

Напомним, что после "скандала Вайнштейна" компания оказалась на грани банкротсова, многие звезды обратились с судебными исками, требую компенсации морального ущерба.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Голливуде появилась скандальная статуя " похотливого Вайнштейна".