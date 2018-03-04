09:00 04.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Все учебные заведения Украины начнут свою работу пятого марта - ВИДЕО

Кризисный комитет при Минэнергоугля решил снять все энергетические ограничения с учебных заведений среднего и высшего звена вечером, четвертого марта. 

Все учебные заведения Украины начнут свою работу пятого марта - ВИДЕО

Об этом сообщил директор по персоналу в предприятии Магистральные газопроводы Украины Максим Белявский.

В официальном уведомлении говорится, что на сегодняшний день европейские партнеры Украины помогли наполнить ПХГ дополнительными кубометрами газа. Таким образом, все школьники и студенты смогут продолжить обучение уже пятого марта.

На сегодняшний день Украина имеет дополнительных два млрд кубометров газа в хранилищах в добаков к 10 млрд кубометрам, отбор газа из газовых хранилищ составляет 112,8-115 млн кубометров ежедневно. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна полностью обеспечена необходимым количеством газа для продолжения отопительного сезона.


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