Все учебные заведения Украины начнут свою работу пятого марта - ВИДЕО

Об этом сообщил директор по персоналу в предприятии Магистральные газопроводы Украины Максим Белявский.

В официальном уведомлении говорится, что на сегодняшний день европейские партнеры Украины помогли наполнить ПХГ дополнительными кубометрами газа. Таким образом, все школьники и студенты смогут продолжить обучение уже пятого марта.

На сегодняшний день Украина имеет дополнительных два млрд кубометров газа в хранилищах в добаков к 10 млрд кубометрам, отбор газа из газовых хранилищ составляет 112,8-115 млн кубометров ежедневно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна полностью обеспечена необходимым количеством газа для продолжения отопительного сезона.