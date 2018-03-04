02:00 04.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Словакии продолжаются поиски убийц журналиста Яна Куцяка

Власти Словакии отпустили на свободу всех подозреваемых в убийстве журналиста Яна Куцяка. Об этом передает Deutsche Welle.

В Словакии продолжаются поиски убийц журналиста Яна Куцяка

Правоохранители не смогли в течении 48-часов найти вещественные доказательства, видео или фотоматериалы, которые подтверждают причастность задержанных к смертельному инциденту. 

В числе задержанных оказались итальянские бизнесмены, которые, вероятно, сотрудничают с итальянской мафией "Ндрангета". Группировка занимается  торговлей оружием, людьми и наркотиками и имеет многомиллиардные обороты. 

Журналист в ходе своего расследования также указывал имена некоторых европейских топ-чиновников и премьера страны Роберта Фицо в связях с мафиозными боссами.

Напомним, что в Словакии общество взорвало жестокое убийство журналиста Яна Куцяка, который занимался расследованием дела о коррупции чиновников из высоких кабинетов страны. Его нашли с огнестрельным ранением в груди в своем доме, также погибла и девушка молодого парня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве была убита журналистка Ирина Ноздровская.


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