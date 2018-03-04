В Днепре и Харькове решили не возобновлять занятия в школах 5 марта

Как написал в воскресенье, 4 марта, на своей страничке в Facebook городской голова Днепра Борис Филатов, приказ Минобразования об отмене "газовых" каникул и возобновлении обучения 5 марта пришел только вчера к пяти часам вечера. Никто, ни одна душа в министерствах, не подумала о том, что родители переколотили бабушек и дедушек, взяли отгулы, кто-то уехал и все поменяли планы.

И все напрасно. Мы решили не отменять предыдущее решение о вынужденных каникулах и возобновить обучение в школах с 12 марта, - пояснил он.

В свою очередь пресс-служба Харьковской областной государственной администрации заявила, что они также приняли решение не прерывать объявленные накануне каникулы для школьников, учеников профессионально-технических учебных заведений и студентов. Это объясняется плохими погодными условиями и низким температурным режимом в учреждениях образования, а также тем, что много студентов и школьников уже успели разъехаться, - пояснили в ОГА, добавив, что с 5 марта продолжат работу только детские сады.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 марта в МОН приняли решение о возобновлении учебного процесса с понедельника, 5 марта. Принимая во внимание решение Кризисного комитета Министерства энергетики и угольной промышленности о восстановлении обучения, МОН направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения.

При этом непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.