13:55 04.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинский кибератлет победил в номинации "Лучший игрок дисциплины Dota 2" - ФОТО

Известный и популярный игрок Dota 2 Даниил Ишутин стал обладателем престижной награды международной премии Great Gamers Awards 2017. Об этом передает Kyiv Post.

Украинский кибератлет победил в номинации

Церемония награждения проходила в Каннах. Данила наградили заочно, жюри отдали геймеру награду в категории MOBA - многопользовательских онлайн-игр по дисциплине Dota 2.

Организаторы мероприятия считают, что украинец является лучшим за всю историю существования карты Dota 2 игроков. 

Даниил Ишутин очень известная в мире киберспорта личность, его знают по его легендарному никнейму Dendi. Сейчас парень выступает за команду NaVi ("Рожденные побеждать") по Dota 2. На сегодняшний день коллектив переживает на лучшие времена. Из-за постоянных ротаций в составе нарушается стабильность и результативность выступлений на крупных турнирах. Но Данил по прежнему остается главным стержнем команды с наибольшим количеством игр на профессиональной сцене.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский хакер 13 лет следил за людьми через компьютерные игры.


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