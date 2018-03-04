Украинский кибератлет победил в номинации "Лучший игрок дисциплины Dota 2" - ФОТО

Церемония награждения проходила в Каннах. Данила наградили заочно, жюри отдали геймеру награду в категории MOBA - многопользовательских онлайн-игр по дисциплине Dota 2.

Организаторы мероприятия считают, что украинец является лучшим за всю историю существования карты Dota 2 игроков.

Даниил Ишутин очень известная в мире киберспорта личность, его знают по его легендарному никнейму Dendi. Сейчас парень выступает за команду NaVi ("Рожденные побеждать") по Dota 2. На сегодняшний день коллектив переживает на лучшие времена. Из-за постоянных ротаций в составе нарушается стабильность и результативность выступлений на крупных турнирах. Но Данил по прежнему остается главным стержнем команды с наибольшим количеством игр на профессиональной сцене.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский хакер 13 лет следил за людьми через компьютерные игры.