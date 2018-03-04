19:32 04.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские воска готовы к установлению режима тишины с 5 марта

Вооруженные Силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с полуночи 5 марта 2018 года.

Украинские воска готовы к установлению режима тишины с 5 марта

Все подразделения украинской армии в районе проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей, готовы обеспечить выполнение всех мероприятий по введению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаб антитеррористической операции, опубликованном в воскресенье, 4 марта.

В пресс-центре также отмечают, что и раньше каждая договоренность о прекращении огня силами АТО соблюдалась неукоснительно. Наши воска открывали огонь только в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, а также других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации территории, - добавляют в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки на востоке Украины пророссийские наемники восемь раз нарушили режим тишины. Враг традиционно активизировался в темное время суток.


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