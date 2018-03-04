04:00 04.03.2018 | Общество | Новости
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Стало известно сколько получил Джей Зи за свою самую популярную композицию в 2017 году - ВИДЕО

Рэп-исполнитель Джей-Зи признался о своих доходах от просмотров его клипов. Об этом передает американский журнал Forbes.

Стало известно сколько получил Джей Зи за свою самую популярную композицию в 2017 году - ВИДЕО

В этом году супруг известной певицы Бейонсе сумел заработать около 100 млн долларов только за счет одной композиции "The Story of O.J."

В песне Джей попытался словами описать нелегкую жизни афроамериканцев в ХХ веке и современном мире.

Зи является одиним из самых оплачиваемых исполнителей в США, его услуги порой переваливают за шесть нолей, однако дефицита в проведении мероприятий и сольных концертов у Зи нет.

На данный момент состояние рэпера составляет 900 млн долларов, а сам певец заявил, что в 2018 году пополнит ряды миллиардеров. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Forbes определил самого богатого в мире рэпера.


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