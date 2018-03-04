Сколько может "прожить" ваш IPhone

Данные исследование свидетельствуют, что средний срок продолжительности пользования "яблоком" составляет четыре года. Расчеты делались исходя из проданных 2 млрд штук смартфонов. Технологи и инженеры постоянно стараются увеличивать протектороспособность смартфонов и устойчивость экранов от физических повреждений.

Аналитики подсчитали, что более 750 миллионов устройств больше не используются и просто пополняют ряды второсортной техники, а детали таких мобильных продаются "по кускам".

На протяжении 2017-2018 годов любители iPhone и MAC стали чаще использовать функционал своего приобретения, показтель может составлять от 6 до 8 часов в сутки. В 2008 году этот показатель еле колебался в отметке 90 минут.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно транснациональная корпорация Samsung по количеству проданных смартфонов в 2018 году впервые опередила компанию Apple.