16:14 04.03.2018 | Общество | Новости
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Сколько может "прожить" ваш IPhone

Эксперты аналитической компании Asymco назвали дату "смерти" телефонов компании Apple. Об этом передает Business Insider.

Сколько может

Данные исследование свидетельствуют, что средний срок продолжительности пользования "яблоком" составляет четыре года. Расчеты делались исходя из проданных 2 млрд штук смартфонов. Технологи и инженеры постоянно стараются увеличивать протектороспособность смартфонов и устойчивость экранов от физических повреждений.

Аналитики подсчитали, что более 750 миллионов устройств больше не используются и просто пополняют ряды второсортной техники, а детали таких мобильных продаются "по кускам".

На протяжении 2017-2018 годов любители iPhone и MAC стали чаще использовать функционал своего приобретения, показтель может составлять от 6 до 8 часов в сутки. В 2008 году этот показатель еле колебался в отметке 90 минут.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно транснациональная корпорация Samsung по количеству проданных смартфонов в 2018 году впервые опередила компанию  Apple.


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