00:00 04.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики рассказали, где в Украине температура опустилась до рекордного уровня

Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине по всем областям. Об этом передает Укргидрометцентр.

Синоптики рассказали, где в Украине температура опустилась до рекордного уровня

Наибольшие снежные осадки выпали в восточных и центральных регионах, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Температура воздуха здесь днем опустилась до минус 13-15. 

Карпатах и на Прикарпатье термометры показывали до минус 15-17 ночью, днем температура поднялась до отметки в 7-9 градусов ниже нуля. 

На севере страны этой ночью выпали 18-сантиметровые осадки. В Киевской, Харьковской и Житомирской областях температура воздуха местами опускалась до минус 20. В течении прошедших суток выпало рекордное количество осадков. 

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях весна ощущается гораздо ближе, здесь температура на опускалась ниже 7 градусов по Цельсию, а днем и вовсе до нуля градусов.

Синоптики предупреждают, что на выходных украинцев ожидает гололедица. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в результате снегопадов в Украине без электричества и теплоснабжения остались 68 населенных пунктов.


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