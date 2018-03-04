Синоптики рассказали, где в Украине температура опустилась до рекордного уровня

Наибольшие снежные осадки выпали в восточных и центральных регионах, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Температура воздуха здесь днем опустилась до минус 13-15.

Карпатах и на Прикарпатье термометры показывали до минус 15-17 ночью, днем температура поднялась до отметки в 7-9 градусов ниже нуля.

На севере страны этой ночью выпали 18-сантиметровые осадки. В Киевской, Харьковской и Житомирской областях температура воздуха местами опускалась до минус 20. В течении прошедших суток выпало рекордное количество осадков.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях весна ощущается гораздо ближе, здесь температура на опускалась ниже 7 градусов по Цельсию, а днем и вовсе до нуля градусов.

Синоптики предупреждают, что на выходных украинцев ожидает гололедица.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в результате снегопадов в Украине без электричества и теплоснабжения остались 68 населенных пунктов.