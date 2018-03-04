Прогноз погоды в Украине

На севере страны в Ровенской, Житомирской, Киевский, Черниговский областях температура воздуха будет колебаться на отметке в 8-9 градусов со знаком минус. В центре Украины Сумской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях термометры покажут минусовую температуру - минус 6-9 градусов.

На западе ожидается выпадение мокрого снега с дождями, ночью температура опуститься до мин 12-17 градусов, на дорогах гололедица. На востоке страны в Луганской и Донецкой областях температура составит 5-6 мороза, по ощущениям 4-5 с минусов по Цельсию.

В столице сегодня ясно, температурный показатель остановится на отметке в 8-10 градусов с минусом, ближе к вечеру ожидается небольшой снегопад. Ветер западный, 7-12 м/с.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти города Киева предупредили граждан об отклонении в графике передвижения маршруток и троллейбусов из-за непогоды.