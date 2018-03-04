По Украине массово ходит поддельный "Франклин" - ФОТО

Сообщается, что большинство подделок сотрудники НБУ обнаруживают на "черном рынке" коммерсантов. Мошенники стараются подделать американские доллары номиналами в 20,50 и 100 долларов.

Таким образом, наибольшее количество подделок было изъято в следующих номиналах:

- 100 долларов США (94%);

- 200, 100 и 50 евро (40%, 21% и 29% соответственно);

- 5 000 и 1 000 российских рублей (71% и 21% соответственно).

НБУ просит граждан внимательней обходится с купюрами, а в случае обнаружение подделки деньги можно доставить в НБУ и получить настоящий платежный эквивалент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине чаще всего мошенники подделывают купюры номиналов в 200 и 500 гривен.