Павел Дуров решил создать собственную криптовалюту

Сам Дуров изначально хотел вложить в развитие виртуальной валюты около 600 млн долларов, однако ему потребовалась часть денег для обновления работы Telegram, чтобы там также можно было задействовать возможности покупки-продажи с помощью криптовалюты.

На данный момент прошение о создании своей валюты рассматривается Комиссией по биржам и ценным бумагам США. Сам Павел сообщил, что впервые в истории привлек капиталы иностранных и частных инвесторов для развития проекта. Полученные суммы будет потрачены для найма команды специалистов, которые будут заниматься развитием проекта российского бизнесмена.

Будет ли Украина пользоваться валютой Дурова неизвестно, как и непонятно, что будет делать государство с постоянно растущим рынком виртуальных денежных систем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Ирана сняли блокировку с разработки Павла Дурова мессенджера Telegram.