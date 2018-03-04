01:00 04.03.2018 | Общество | Новости
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Павел Дуров решил создать собственную криптовалюту

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сумел найти 850 млн долларов инвестиций для создания виртуальной валюты. Об этом передает Crypto Slate.

Павел Дуров решил создать собственную криптовалюту

Сам Дуров изначально хотел вложить в развитие виртуальной валюты около 600 млн долларов, однако ему потребовалась часть денег для обновления работы Telegram, чтобы там также можно было задействовать возможности покупки-продажи с помощью криптовалюты.

На данный момент прошение о создании своей валюты рассматривается Комиссией по биржам и ценным бумагам США. Сам Павел сообщил, что впервые в истории привлек капиталы иностранных и частных инвесторов для развития проекта. Полученные суммы будет потрачены для найма команды специалистов, которые будут заниматься развитием проекта российского бизнесмена.

Будет ли Украина пользоваться валютой Дурова неизвестно, как и непонятно, что будет делать государство с постоянно растущим рынком виртуальных денежных систем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Ирана сняли блокировку с разработки Павла Дурова мессенджера Telegram.


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