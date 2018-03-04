На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

Враг традиционно активизировался в темное время суток. На Луганском направлении боевики открывали огонь из пулеметов на подступах к Станице Луганской. Не обошлось без "стрелкотни" и у населенного пункта Счастье и Малиновка.

На Донецком направлении боевики вели огонь из минометов, 82-мм гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного на Приазовье. На Мариупольском направлении противник соблюдал режим тишины.

Вдоль линии разграничения было зафиксировано движение вражеской группы снайперов, украинские бойцы вынуждены были открыть предупредительный огонь. В результате обстрелов ни один украинский солдат не пострадал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно для жителей прифронтовых зон Луганской области военные Латвии и Национальной гвардии Украины доставили четыре грузовика с гуманитарной помощью.