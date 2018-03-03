В Китае могут появиться морозостойкие двигатели - ФОТО

Сообщается, что новый материал удалось добыть с помощью органического электролита на основе этилацетата. В результате бисмид лития будет использоваться для проведения электричества при морозных температурах.

Китайские химики под руководством Юняо Ся с Фуданьского университета утверждают, что современные двигатели теряют до 12 процентов своей работособности уже при минус 40. Новая же модель позволит литийно-ионным аккумуляторам работать в полную мощность на протяжении длительного периода без потери энергии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина ратифицировала соглашение с США о сотрудничестве в сфере науки и технологий.