В Голливуде появилась скандальная статуя "похотливого Вайнштейна"

Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Отмечается, что в руке около паховой области он держит статуэтку Оскара.
Авторами скульптуры выступили "Пластиковый Иисус" и Джошуа Монро. По словам создателей, их работа олицетворяет те методы, которые в Голливуде используют влиятельные люди для "удовлетворения своих сексуальных желаний".
Известно, что Харви Вайнштейн был уличен в многочисленных сексуальных домогательствах ко многим знаменитостям. Также кинематографист обвиняется в изнасилованиях.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле главного пресс-центра Игр-2018 в Пхенчхане установили удивительные статуи под названием "Люди-пули", которые поразили гостей Олимпиады.