04:00 03.03.2018 | Общество | Новости
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В Голливуде появилась скандальная статуя "похотливого Вайнштейна"

Накануне церемонии вручения "Оскара" в Голливуде установили статую Харви Вайнштейна. Она изображает скандального продюсера сидящим на "диване для кастинга".

В Голливуде появилась скандальная статуя

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что в руке около паховой области он держит статуэтку Оскара.

Авторами скульптуры выступили "Пластиковый Иисус" и Джошуа Монро. По словам создателей, их работа олицетворяет те методы, которые в Голливуде используют влиятельные люди для "удовлетворения своих сексуальных желаний".

Известно, что Харви Вайнштейн был уличен в многочисленных сексуальных домогательствах ко многим знаменитостям. Также кинематографист обвиняется в изнасилованиях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле главного пресс-центра Игр-2018 в Пхенчхане установили удивительные статуи под названием "Люди-пули", которые поразили гостей Олимпиады.


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