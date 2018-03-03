В Голливуде появилась скандальная статуя "похотливого Вайнштейна"

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что в руке около паховой области он держит статуэтку Оскара.

Авторами скульптуры выступили "Пластиковый Иисус" и Джошуа Монро. По словам создателей, их работа олицетворяет те методы, которые в Голливуде используют влиятельные люди для "удовлетворения своих сексуальных желаний".

Известно, что Харви Вайнштейн был уличен в многочисленных сексуальных домогательствах ко многим знаменитостям. Также кинематографист обвиняется в изнасилованиях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле главного пресс-центра Игр-2018 в Пхенчхане установили удивительные статуи под названием "Люди-пули", которые поразили гостей Олимпиады.