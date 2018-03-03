В Британском музее ожила египетская мумия - ФОТО

Так, находка была обнаружены на телах Гебеленских мумий, которые проживали на территориях Египетского додинастического периода между 3351 и 3017 годами до нашей эры.

На теле древнего египтянина проявились татуировки быка и барана. Отдельно от животных изображен S-образный узор и линия, который, скорее всего, символизировал оружие или церемониальный жезл.

Однако ученые сомневаются, что находку можно считать старейшей в мире. Исследователи планируют использовать компьютерную томографию, радиоуглеродное датирование и инфракрасную термографию для определения точной даты нательной росписи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во время уборки в Музеях Ватикана обнаружили 500 летние полотна гениального итальянского художника Рафаэля Санти, написанные незадолго до его смерти.