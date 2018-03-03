12:56 03.03.2018 | Общество | Новости
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В Британском музее ожила египетская мумия - ФОТО

Сотрудники Британского музея египтологии обнаружили на теле одной из мумий древнейшие татуировки. Об этом передает официальный сайт Британского музея.

В Британском музее ожила египетская мумия - ФОТО

Так, находка была обнаружены на телах Гебеленских мумий, которые проживали на территориях Египетского додинастического периода между 3351 и 3017 годами до нашей эры.

На теле древнего египтянина проявились татуировки быка и барана. Отдельно от животных изображен S-образный узор и линия, который, скорее всего, символизировал оружие или церемониальный жезл. 

Однако ученые сомневаются, что находку можно считать старейшей в мире. Исследователи планируют использовать компьютерную томографию, радиоуглеродное датирование и инфракрасную термографию для определения точной даты нательной росписи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во время уборки в Музеях Ватикана обнаружили 500 летние полотна гениального итальянского художника Рафаэля Санти, написанные незадолго до его смерти.


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