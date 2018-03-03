В Антарктиде нашли потерянную колонию редких пингвинов

Сообщается, что найти животных помогла спутниковая программа Landsat, которую ученые из Франции, Великобритании и США запустили еще в 2014 году. Большое скопления пингвинов удалось зафиксировать благодаря следам помета гуано.

Профессор Ханумант Сингх из Северо-Восточного университета в Массачусетсе поделился деталями путешествия исследователей на один из архипелагов. Ученые использовали дроны, чтобы добраться до укромных мест, где было обнаружено более полутора млн пингвинов, что составляет более 55 процентов птиц, проживающих на этих землях.

В рядах животных были обнаружены и некоторые виды пингвинов, которые раньше считались пропавшими с Антарктиды.

Примечательно, что в последнее время пингвины мигрируют на север континента из-за постоянного сокращения ледяного покрова на западе Антарктиды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Антарктиду накрыло солнечное затмение.