"Укрзализныця" весной запустит 16 дополнительных составов

Основные составы будут курсировать в направлении Одессы, Киева, Харькова и Черновцов.

Номера составов и график их движения уже опубликованы на сайте "Укрзализныци":

- поезд №224/223 Одесса - Киев будет курсировать 8 и 11 марта;

- поезд №258/257 Одесса - Львов будет отправляться 7 и 10 марта;

- поезд №152/151 Киев - Херсон осуществит рейсы 8 марта;

- поезд №270/269 Одесса - Харьков будет отправляться из Одессы 6 и 11 марта;

- поезд №179 Днепр - Киев - рейсы 8 и 11 марта;

- поезд №292/291 Хмельницкий - Киев отправится 7 марта из Хмельницкого.

Стоимость и наличие билетов на поезда доступны на официальном сайте, в связи с этим руководство ведомства просит украинцев планировать свои путешествия заранее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее публичное акционерное общество " Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов "Интерсити" в период с 7 по 12 марта 2018 года.