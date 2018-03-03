Украинцы стали чаще употреблять вино

В последнее время на рынках алкогольных напитков в Украине наметилась тенденция к отказу от крепких коньяков и ликеров. Некоторые производители водки постепенно стали переходить и на производство вина.

В основном украинцы потребляют винную продукцию из Италии, Испании и Франции. Часто на полках украинских супермаркетов можно увидеть вина из Грузии и Молдовы, которые гораздо дешевле их европейского "коллеги".

Большой вклад в развитие виноделия делают частные "кустарные" производители, однако быть конкурентоспособными с большими алкогольными концернами им тяжеловато, украинское законодательство для малого бизнеса "душит" его в зародыше не давая развиваться.

На европейских рынках также наметилась тенденция к повышению цен на винодельные продукты из-за неблагоприятных погодных условий собрали рекордно низкий урожай винограда в регионе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Австралии хочет установить граничные цены на алкоголь.