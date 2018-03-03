Украинские инженеры ничем не хуже американских, - Полторак

По его словам, на сегодняшний день работоспособность украинского ВПК работает на все 120 процентов, а отечественные инженеры могут похвастаться оружейными разработками, которые недоступны войскам НАТО. Это касается систем ПРО и космических технологий, противотанковых снарядов и бронемашин.

Украине нужно пытаться удержать своих инженеров, полагаться на иностранное оружие всегда невозможно, отмечает военный.

Полторак утверждает, что все время полагаться на помощь союзников нельзя. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада помогают Украина противостоять агрессии восточного соседа, однако необходимо удерживать украинских инженеров и использовать научный потенциал для нужд армии.

"У нас есть свои возможности разработки и принятия на вооружение новой военной техники", - подытожил свое выступление министр обороны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр обороны Украины Степан Полторак и глава Пентагона Джеймс Маттис уже утвердили череду приоритетных для нашей страны направлений по вопросу усиления обороноспособности.