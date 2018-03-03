10:50 03.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100187768:roman

Снег и морозы: более 60 населенных пунктов остаются без света и тепла

В результате снегопадов в Украине без электричества и теплоснабжения остались 68 населенных пунктов. Об этом передает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Снег и морозы: более 60 населенных пунктов остаются без света и тепла

Сообщается, что наихудшая ситуация сложилась в Николаевской и Запорожской областях, где без электричества остались 14 и 10 населенных пунктов соответственно. Обесточенными остаются поселки в Кировоградской - 10, Одесской - 9, в Черкасской - 7, Донецкой - 6, Днепропетровской - 4 и Черниговской - 3.

Ремонтные бригады провели работы по проверке электросетей и теплотрасс в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий было ограничено движение в Николаевской и Киевской областях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с осложненными погодными условиями в Запорожской области вводится ограничение движения для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств. 


Поделиться
Читайте также:
 
Я являюсь легитимным главой каталонского правительства, - Пучдемон Германия усилит уголовную ответственность за хакерство Германия усилит уголовную ответственность за хакерство По Брюсселю ударили сильные морозы
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив