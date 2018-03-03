Снег и морозы: более 60 населенных пунктов остаются без света и тепла

Сообщается, что наихудшая ситуация сложилась в Николаевской и Запорожской областях, где без электричества остались 14 и 10 населенных пунктов соответственно. Обесточенными остаются поселки в Кировоградской - 10, Одесской - 9, в Черкасской - 7, Донецкой - 6, Днепропетровской - 4 и Черниговской - 3.

Ремонтные бригады провели работы по проверке электросетей и теплотрасс в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий было ограничено движение в Николаевской и Киевской областях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с осложненными погодными условиями в Запорожской области вводится ограничение движения для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств.