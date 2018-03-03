Ситуация с газопоставками в Украине полностью стабилизирована

По его словам, чрезвычайный комитет из представителей правительства, Министерства иностранных дел, Министерства образования, НАК "Нафтогаз Украины" справились с критической ситуацией на отменно.

Президент также похвалил сотрудников "Укртрансгаза", которым в течении 2017 года удалось сократить поставки "голубого топлива" из России до нуля. В то же самое время возросли поставки из Польщи на 15 процентов, из Словакии на 12 процентов, а также Венгрии на 25 процентов.

На сегодняшний день Украина имеет дополнительных два млрд кубометров газа в хранилищах в добаков к 10 млрд кубометрам, отбор газа из газовых хранилищ составляет 112,8-115 млн кубометров ежедневно.

"Украина больше никогда не будет зависеть от "газовых настроений" Москвы", - подчеркнул лидер украинского государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США призвали Российскую Федерацию начать немедленно выполнять газовые обязательства по Стокгольмскому арбитражу.