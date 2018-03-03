По Брюсселю ударили сильные морозы

В официальном уведомлении говорится, что 130-ть рейсов были отменены в связи со значительным ухудшением погодных условий. Дополнительную информацию о номере и времени возобновления регистрации на рейс можно увидеть на сайте.

В самом аэропорту для пассажиров, которые оказались заложниками зимней стихии, сотрудники предоставляют воду и пищу на бесплатной основе.

Руководство аэропорта объяснило такие действия неспособностью самолетов совершить безопасный взлет из-за обледенения взлетной полосы. Аэропорт также не может принимать иностранные рейсы.

Синоптики прогнозируют падение температурного уровне в стране до минус 13-15 градусов на выходные. Власти страны просят граждан не покидать свое дома без лишней необходимости.

Как сообщалось в "УРА-Информ", крупные аэропорты Украины из-за непогоды сообщили о проблемах с рейсами.