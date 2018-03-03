Пенсии ветеранам АТО будут выплачены уже в марте

По его словам, в 2018 году общий доход ПФУ составит более 353 млрд гривен. Пенсионные выплаты военнослужащим будут происходить с помощь новой системы автоматизации всех процессов. Все процедуры перерасчета будут проходить при помощи нового программного обеспечения на компьютерах, вмешательство человека будет минимальным.

Теперь бывшим военным не придется постоянно "обхаживать" кабинеты для получение справок от силовых структур. На перерасчет пенсий для военных выделено почти восемь млрд гривен. Весь процесс выплат планируется завершить до конца апреля.

Напомним, что уже сейчас военные, которые служат на востоке Украины, получают зарплату вдвое большую, чем те, которые служат в столице, соответственно и пенсия у этих военнослужащих будет больше.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в 2018 году доходы Пенсионного фонда Украины должны составить 208 млрд гривен, что на 50 млрд больше по сравнению с прошлым годом.