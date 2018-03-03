11:45 03.03.2018 | Общество | Новости
100187770:roman

КНДР продолжает разработку ядерной программы

Северная Корея близка к созданию сверхзвуковой ядерной ракеты. Об этом передает СNN.

КНДР продолжает разработку ядерной программы

Американским разведчикам удалось раздобыть информацию о последних успехах северокорейских ученых в сфере улучшения баллистических ракет. Теперь боеголовки ракет смогут точнее определять конкретную цель и поражать ее. 

Глава ЦРУ Майк Помпео утверждает, что подобная информацию была получена от высокопоставленного чиновника, его имя не раскрывается с целью его собственной безопасности. КНДР близка к тому, чтобы создать такую ракету, которая сможет донести ядерную боеголовку до США.

В Белом Доме намерены и дальше продолжать использовать санкции и дипломатическое давление, чтобы максимально оттянуть возможность возникновения вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Северная Корея призывает смягчить военную напряженность между Пхеньяном и Сеулом.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинцы стали чаще употреблять вино Снег и морозы: более 60 населенных пунктов остаются без света и тепла Я являюсь легитимным главой каталонского правительства, - Пучдемон Германия усилит уголовную ответственность за хакерство
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив