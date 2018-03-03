КНДР продолжает разработку ядерной программы

Американским разведчикам удалось раздобыть информацию о последних успехах северокорейских ученых в сфере улучшения баллистических ракет. Теперь боеголовки ракет смогут точнее определять конкретную цель и поражать ее.

Глава ЦРУ Майк Помпео утверждает, что подобная информацию была получена от высокопоставленного чиновника, его имя не раскрывается с целью его собственной безопасности. КНДР близка к тому, чтобы создать такую ракету, которая сможет донести ядерную боеголовку до США.

В Белом Доме намерены и дальше продолжать использовать санкции и дипломатическое давление, чтобы максимально оттянуть возможность возникновения вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Северная Корея призывает смягчить военную напряженность между Пхеньяном и Сеулом.