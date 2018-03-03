18:26 03.03.2018 | Общество | Новости
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Казахстан добровольно отказался от ядерного оружия

Сегодня, третьего марта Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия. Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Казахстан добровольно отказался от ядерного оружия

От Астаны документ подписал Кайрат Умаров, который является представителем государства в ООН. Договор о полном запрете ядерного оружия был подписан еще 7 июля 2017 года, свои голоса отдали 132-ва члена совета ООН. 

Отныне Казахстан не только отказывается от использования ядерного оружия, но и будет делать все для его полного уничтожения на своей территории.

Напомним, что Россия отказалась подписывать документ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что подписантами документа должны стать все страны, имеющие ядерное оружие, нельзя договариваться о таких серьезных вещах в одностороннем порядке.

По состоянию на сегодняшний день договор ратифицировали пять государств. Верительные грамоты страны будут обязаны сохранять в течении 50 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Северная Корея близка к созданию сверхзвуковой ядерной ракеты


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