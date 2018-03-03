Казахстан добровольно отказался от ядерного оружия

От Астаны документ подписал Кайрат Умаров, который является представителем государства в ООН. Договор о полном запрете ядерного оружия был подписан еще 7 июля 2017 года, свои голоса отдали 132-ва члена совета ООН.

Отныне Казахстан не только отказывается от использования ядерного оружия, но и будет делать все для его полного уничтожения на своей территории.

Напомним, что Россия отказалась подписывать документ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что подписантами документа должны стать все страны, имеющие ядерное оружие, нельзя договариваться о таких серьезных вещах в одностороннем порядке.

По состоянию на сегодняшний день договор ратифицировали пять государств. Верительные грамоты страны будут обязаны сохранять в течении 50 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Северная Корея близка к созданию сверхзвуковой ядерной ракеты.