09:53 03.03.2018 | Общество | Новости
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Германия усилит уголовную ответственность за хакерство

Представительство федеральных земель предлагает организаторов кибератак на правительственные порталы лишать свободы сроком на 10 лет. Об этом передает DW.

Германия усилит уголовную ответственность за хакерство

Депутаты ландтага уже инициировали процесс создание соответствующего законопроекта за "нарушение целостности и неприкосновенности цифровых данных". 

Таким образом, любой человек, который насмелится незаконно проникать к чужим компьютерам, смартфонам, веб-камерам и системам навигации будет лишен свободы сроком на 10-ть и более лет.

Ряд информационных экспертов утверждают, что немецкие системы интернет-безопасности уже давно не могут противостоять влиянию вирусов и вредоносных ПО. На сегодняшний день более 40 процентов немецких интернет-сайтов заражены вирусами.

Напомним, что депутаты Бундестага еще в 2016 году пытались принять подобный законопроект, однако проголосовать за него так и не успели.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Германии произошла хакерская атака на Бундестаг с последующей кражей данных.


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