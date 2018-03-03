01:00 03.03.2018 | Общество | Новости
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Американец сорвал джэк-пот с помощью "гадательного" печенья

Житель американского штата Северная Каролина выиграл в лотерею 200 тыс долларов. Об этом передает UPI.

Американец сорвал джэк-пот с помощью

Победитель не стал скрывать свой секрет успеха и поделился им с журналистами. Мужчина использовал цифры, которые попались его жене в популярном американском "гадательном" печенье. 

Все числа он в том же самом порядке перенес в лотерейный билет. Покупку он сделал случайно на сдачу, которая у него осталась после покупки продуктов в супермаркете. 

Утром, когда счастливчик обнаружил, что его билет совпал с победной комбинацией, то пообещал себе, что уйдет с работы на пенсию пораньше. 

"Моя жена будет вознаграждена за поедание такого большого количества печенек с предсказаниями", - отмечает везунчик. Часть суммы он планирует потратить на совместный отдых, остальное потратит на ремонт своего дома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американец Энтони Фелдер из города Ламбертон выиграл более двух млн долларов в популярную лотерею  Powerball


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