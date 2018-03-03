Американец сорвал джэк-пот с помощью "гадательного" печенья

Победитель не стал скрывать свой секрет успеха и поделился им с журналистами. Мужчина использовал цифры, которые попались его жене в популярном американском "гадательном" печенье.

Все числа он в том же самом порядке перенес в лотерейный билет. Покупку он сделал случайно на сдачу, которая у него осталась после покупки продуктов в супермаркете.

Утром, когда счастливчик обнаружил, что его билет совпал с победной комбинацией, то пообещал себе, что уйдет с работы на пенсию пораньше.

"Моя жена будет вознаграждена за поедание такого большого количества печенек с предсказаниями", - отмечает везунчик. Часть суммы он планирует потратить на совместный отдых, остальное потратит на ремонт своего дома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американец Энтони Фелдер из города Ламбертон выиграл более двух млн долларов в популярную лотерею Powerball.