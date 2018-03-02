08:55 02.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За сутки ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов на Донбассе

В ходе наблюдательных работ миссии ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 27 февраля по 19:30 28 февраля было зафиксировано 503 взрыва. Об этом говорится в отчете организации.

За сутки ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов на Донбассе

По информации наблюдателей, всего за сутки миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

Отмечается, что более 80 процентов взрывов зафиксировано на юго-восток от н.п. Светлодарск. Однако, вблизи Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.

В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 4 БМП-1 в н.п. Катериновка и 2 бронетранспортера (MT-ЛБ) в н.п. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска) , а 27 февраля - 1 установленную на MT-ЛБ зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) возле н.п. Смелое (31 км северо-западнее Луганска).

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили в промышленной зоне Донецка 28 танков и свыше 30 единиц бронированной техники другого назначения.


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