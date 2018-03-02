19:53 02.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Все учебные заведения Украины прекратят работу до 12 марта

 Министерство образования и науки Украины порекомендовало всем учебным заведениям страны приостановить процесс обучения до 7 марта. Об этом передает пресс-служба МОН.

Все учебные заведения Украины прекратят работу до 12 марта

По случаю решения специального кризисного комитета по нехватке ресурсов для обогрева помещений учебных заведений рекомендуется временно приостановить обучение. Это касается не только средних и общеобразовательных учебных заведений, но и университетов, академий и институтов.

Продлить срок "внеочередных" каникул руководство МОН приняло в связи с тем, что по возвращению студенты и ученики могут оказаться в непрогретых аудиториях. Учебный процесс будут возобновлен 7 марта, но с учетом грядущих праздников школьники вернуться в классы только 12 марта.

Однако постановление МОН носит лишь рекомендательный характер и руководители учебных заведений сами в праве решать стоит ли приостанавливать учебный процесс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с сегодняшнего дня, 2 марта, российский газовый монополист ПАО " Газпром" приступает к расторжению всех ранее заключенных с украинским государством контрактов. В частности, речь идет о поставках и транзита газа в Стокгольмском арбитраже. 


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