В Великобритании непогода убила двух взрослых и ребенка

Сильные снегопады и морозы, вызванные атлантическим штормом "Эмма" и антициклоном, уже убили двух взрослых и одного ребенка. Как сообщает BBC, сложные погодные условия стали причиной столкновения легкового автомобиля с жилым домом в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.

В результате инцидента на месте погибла семилетняя девочка. Спасатели также сообщают, что на одной из заснеженных улиц Лидса была обнаружена мертвой пожилая женщина. Еще одной жертвой стихии стал мужчина. Кроме того, на территории юго-западной Англии и на юге Уэльса в связи с тяжелыми погодными условиями британская метеорологическая служба в четверг объявила красный уровень опасности.

По всей стране были закрыты тысячи школ. В Шотландии продолжают оставаться закрытыми два крупнейших аэропорта - в Эдинбурге и Глазго. В других воздушных гаванях, в том числе в британской столице, были отменены десятки рейсов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, холод, который уже получит в Великобритании название "Зверь с востока", теперь сопровождаются штормом Эмма, принесшим снежные бури, ледяные дожди и сильные ветра. Ожидается, что за время шторма в Британии выпадет до 50 сантиметров снега.

На данный момент в Лондоне приостановили движение поездов, следующих с вокзала Паддингтон в аэропорт Хитроу и обратно. Нет движения в обоих направлениях. Станция Паддингтон в Лондоне закрыта из-за погодных условий, повлиявших на состояние платформ и территории возле перрона, - говорится в официальном аккаунте поездов "Хитроу-экспресс".