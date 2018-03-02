В Украине почти 62 тысячи должников по уплате алиментов

Как утверждает Петренко, сейчас в Украине действуют новые инструменты воздействия на неплательщиков алиментов. Около 170 тысяч неплательщиков уже есть на данный момент в реестре, но количество постоянно увеличивается. Также, около 70 тысяч должников были ограничены в выезде за границу.

Петренко призывает Министерство юстиций включиться в мониторинг неплательщиков. Уже более трех тысяч протоколов было составлено.

При этом министр отметил необходимость применения к неплательщикам алиментов общественно-полезных работ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вступил в силу закон об усилении ответственности з неуплату алиментов. Теперь нарушителям закона предусматривается ограничение выезда за пределы страны. В отношении должника по уплате алиментов, размер которых совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, будут применять соответствующие меры.