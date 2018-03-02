15:00 02.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100187724:nastya

В Украине почти 62 тысячи должников по уплате алиментов

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что за год в Украине числится почти 62 тысяч человек с задолженностью по уплате алиментов. Об этом он сообщил на селекторном совещании.

В Украине почти 62 тысячи должников по уплате алиментов

Как утверждает Петренко, сейчас в Украине действуют новые инструменты воздействия на неплательщиков алиментов. Около 170 тысяч неплательщиков уже есть на данный момент в реестре, но количество постоянно увеличивается. Также, около 70 тысяч должников были ограничены в выезде за границу.

Петренко призывает Министерство юстиций включиться в мониторинг неплательщиков. Уже более трех тысяч протоколов было составлено.

При этом министр отметил необходимость применения к неплательщикам алиментов общественно-полезных работ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вступил в силу закон об усилении ответственности з неуплату алиментов. Теперь нарушителям закона предусматривается ограничение выезда за пределы страны. В отношении должника по уплате алиментов, размер которых совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, будут применять соответствующие меры.


Поделиться
Читайте также:
 
На столичной Оболони полностью затопило дорогу - ФОТО, ВИДЕО Первая ракетка Украины рассталась с возлюбленным – ФОТО Иск Саакашвили по гражданству снова перенесли Украина совместно с Латвией увеличили объемы торговли на 27 процентов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив