В Украине из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов

По состоянию на семь часов утра без света люди остались в 80 населенных пунктов. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадала Донецкая область. Тут обесточены 30 населенных пунктов. В Запорожской области без света остаются 23 населенных пункта, в Днепропетровской - 12, в Харьковской - четыре, в Сумской - четыре, в Николаевской - три, в Луганской - два, в Одесской - оди и в Черкасской - один.

В ГосЧС также от метили, что на утро пятницы наблюдается небольшой снег в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской областях и городе Киеве.

В связи с чем остается ограниченным въезд крупногабаритных транспортных средств в города Кропивницкий, Киев, Николаев и Херсон.

Ограничение действует в Киевской области на всех подъездах к городу Киеву, в Николаевской области на участке М-14 М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (км 55 – км 177+531), в Херсонской области на участках Т-04-03 Марьянское - Берислав – /Р-47/ км 3+868 – км 98+786 и М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (км 177+531 – км 207+237).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 2 марта, погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления и холодная воздушная масса. Синоптики обещают небольшой снег, днем в южной части умеренный снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 метров на секунду, днем в южных областях местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 4-9 градусов мороза.