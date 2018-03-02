00:30 02.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве продлили отмену занятий в школах

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Николаеве продлили отмену учебного процесса.

В Николаеве продлили отмену занятий в школах

Как сказано в сообщении пресс-службы управления образования городского совета, в связи с неблагоприятными погодными условиями для николаевских школьников продолжаются вынужденные каникулы. Вместе с тем детские сады с завтрашнего дня будут работать в обычном режиме.

В пресс-службе также напомнили, что информацию городской совет обновляет каждый день.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи со сложными погодными условиями в Одессе продлили отмену занятий в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города до 2 марта включительно.

Департамент образования также рекомендует директорам школ перенести занятия с субботы, 3 марта, по 17 марта 2018 года. По состоянию на 9:00 1 марта из-за ухудшения погодных условий в Одесской области в 640 образовательных учреждениях было приостановлено обучение.


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