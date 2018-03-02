В Мелитополе активно набирают новую патрульную полицию

Об этом сообщил начальник областного управления Нацполиции Олег Золотоноша на своей странице в Facebook.

В своем после он призвал, всех граждан и активистов подавать документы и готовится к зачетам в патрульную полицию. Также он выразил благодарность главе Национальной полиции и Министру внутренних дел.

Отмечается, что депутаты Мелитополя проголосовали за выделение здания для патрульной полиции.

Кроме того, горсовет поддержал программу "Безопасный Мелитополь", которой предусмотрено уже в этом году установить около 100 камер видеонаблюдения, купить два автомобиля для дежурных частей города, а также планшеты для нарядов полиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на станции метро "Театральная" 43-летний мужчина накинулся с кулаками на полицейского. По словам правоохранителей, во время исполнительных обязанностей во время открытия станции работник полиции увидел мужчину, который спал у дверей.