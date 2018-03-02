Украинцу Павлу Грибу продлили на два месяца арест в России

В своем после мужчина написал, что ровно 6 месяцев и 1 неделю Павел находится под стражей. При этом в суде российский следователь доказывал, что у Павла нет проблем со здоровьем.

Однако отец Гриба доказывает обратное, что никаких справок и анализов с такими хорошими результатами у его сына не было. В то же время, на все жалобы сына реакции администрации СИЗО нет.

Также Игорь Гриб добавил, что приобретенные за счет мужчины лекарства Павлу не дают, а его жалобы на плохое самочувствие, сильную боль в животе и желудке, общую слабость не регистрируются. Кроме того, на него постоянно оказывается психологическое давления.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины требует от российских властей допустить врачей к украинскому активисту Владимиру Балуху, который находится в симферопольском СИЗО.