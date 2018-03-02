23:20 02.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина вынуждена совершать транзит газа в Европу за свои деньги, - Витренко

Главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко утверждает, что российская сторона намеренно ослабляет давление в трубах, которые поставляют газ в Европу через украинские территории. 

Украина вынуждена совершать транзит газа в Европу за свои деньги, - Витренко

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, украинское государство столкнулось с очень неприятными обстоятельствами. С одной стороны, российская газовая компания-монополист "Газпром" отказалась предоставлять газ по контракту. С другой стороны, вся Украина и Европа полностью оказались заложниками снежной стихии и низких температур, что повлекло за собой и повышение цен на "голубое топливо".

Витренко считает действия руководства российской компании незаконными, так как они направили соответствующий счет на выполнение решения арбитража, за который заплатила Украина. Теперь украинским предприятиям приходится увеличивать давление в компрессорах для того, чтобы поддерживать экспорт сырья в Европу, опять же таки за свои средства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Кабмина поручил "Нафтогазу" урегулировать проблему нехватки газа в Украине.

 


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