Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на выходные

В субботу 3 марта, по всей стране в результате перемещения активного циклона ожидается сильные снегопады и метели. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности ожидаются сильные снегопады в Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

При этом в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях пройдут сильные снегопады с дождем, а в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях - налипание мокрого снега и гололед ночью.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях усиление ветра до 15-20 метров на секунду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за сложных погодных условий в Украине в ночь на пятницу, 2 марта, произошло обесточивание поселков и городов в девяти областях страны. По состоянию на семь часов утра без света люди остались в 80 населенных пунктов.